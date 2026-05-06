La Expo Argentina celebra su décima edición este sábado 16 y domingo 17 de mayo en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María, consolidándose como el festival más grande de cultura argentina en el Perú.

Con más de 40 expositores y una proyección de asistencia de 30,000 personas, el festival reunirá lo mejor de la gastronomía, música y tradiciones del país hermano en un solo espacio. Desde las 10 de la mañana, hasta las 10 de la noche, el evento propone una experiencia integral que invita al público a recorrer distintos espacios donde convergen sabores, espectáculos y activaciones culturales.

ACTIVIDADES

Desde el ingreso, un túnel instagrameable marcará el inicio de un recorrido diseñado también para el contenido digital y la interacción.

La oferta gastronómica será uno de los principales atractivos del evento, con una amplia variedad de platos típicos argentinos como asado, choripán, milanesas, lomitos, pastas y el tradicional locro de mayo. A ello se suman opciones dulces como alfajores, facturas, medialunas y helados artesanales, configurando una experiencia culinaria completa.

La programación incluirá shows en vivo con lo mejor del rock y la música popular argentina, además de presentaciones de tango en vivo. Entre los espectáculos destacan performances como Ke Personajes y Gustavo Cerati de Yo Soy. Asimismo, el evento contará con experiencias interactivas como sorteos de camisetas oficiales de la selección argentina, gracias a Adidas, y un viaje ida y vuelta a Buenos Aires auspiciado por Catalina Viajes.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, para esta edición han creado una zona VIP con boxes para grupos de hasta ocho personas, servicio en mesa, baños privados y vista privilegiada al escenario.

Messi, Maradona y Kempes… El número 10 es un símbolo indiscutible en la cultura argentina, y en esta edición cobra un significado especial.

A lo largo de los años, la Expo Argentina se ha consolidado como un punto de encuentro clave para la comunidad argentina en el Perú y para el público local que busca conectar con una experiencia cultural auténtica. En su décima edición, el evento reafirma su posicionamiento con una propuesta más sólida, una mayor diversidad de experiencias y una programación pensada para todos los públicos.

La entrada cuesta 10 soles y se puede adquirir a través de www.passline.com

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