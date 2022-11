La ciencia siempre está en la búsqueda de alimentos con propiedades especiales capaces, por ejemplo, de regular la glucosa sanguínea. Afortunadamente, existen alimentos cuyo consumo trae ventajas en la diabetes.

El yacón es uno de ellos, este tubérculo-raíz es de sabor dulce, sin embargo, no contiene azúcares que eleven la glucosa en sangre. Esto significa que, si bien no tiene la capacidad de reducir la glucosa, es capaz de aportar dulce sin afectar los niveles de glucosa en sangre. Lo mismo ocurre con el agave.

El nopal (cactus), en cambio, parece tener un efecto regulador, es decir capaz de ordenar los niveles en sangre. Aun no se sabe con claridad cómo actúa, pero, al incluirlo en las comidas, podría evitar picos de glucosa.

La canela se sigue estudiando, pero, al parecer, un componente de siglas MHCP podría mejorar la respuesta de la insulina, no obstante, aún la evidencia no es sólida. Existen suplementos de canela a la venta como coadyuvante, pero no se ha demostrado su beneficio ni perjuicio.

