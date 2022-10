Cuando hablamos de carbohidratos nos referimos a alimentos que están, principalmente, constituidos por almidones como la papa, camote, yuca, arroz, avena, pan, quinua, trigo, choclo, lenteja, frijoles o azúcares, como la miel, panela, entre otros.

Es frecuente pensar que en un plato de fondo no debería combinarse 2 carbohidratos. Por ejemplo, se cree que la papa con arroz engorda más, sin embargo, esto no tiene ningún sustento. En la medida que la cantidad total de alimentos fuente de carbohidrato coincidan con lo qsue gastamos en energía, entonces no incrementa nuestro peso.

Ahora, si la cantidad total es mayor al gasto, ese excedente se almacena en el cuerpo en forma de grasa, es decir, energía de reserva. No importa si combinamos uno o más carbohidratos, como ocurre en un aguadito, un frijol con seco y arroz o en un desayuno con pan y avena, lo que importa es que la cantidad total sea coherente con nuestro gasto de energía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: Cómo mantener la agilidad mental en el trabajo

Día de la Canción Criolla y Halloween: Recetas saludables para toda la familia

Buenísimas ideas para decorar tu casa en primavera