Durante años miré la acupuntura con cautela. Hoy existe evidencia de que las agujas, al estimular nervios periféricos, pueden modificar las señales de dolor que llegan a la médula y el cerebro. Esto ayuda a entender por qué puede ser útil en algunos caso

La evidencia muestra beneficios para determinados tipos de dolor, sobre todo crónico, aunque la acupuntura no reemplaza la evaluación médica ni el tratamiento de la causa. Algunas guías, como NICE, ya la consideran una opción para el dolor crónico primario.

Quien quiera probarla en Perú debe acudir a un profesional de salud con formación verificable en acupuntura. También debe realizarse una evaluación previa y utilizarse agujas estériles y descartables. La OMS cuenta con estándares de capacitación y seguridad, mientras que EsSalud ofrece este servicio en sus Centros de Medicina Complementaria.