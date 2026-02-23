La papa y la yuca están en muchas mesas peruanas, pero no aportan lo mismo.

La yuca es más energética. Según el USDA, 100 gramos aportan cerca de 160 calorías, mientras la papa aporta unas 77. Esto significa que la yuca llena más y sostiene la energía por más tiempo.

La papa, en cambio, es más ligera porque tiene más agua y además aporta más potasio.

La forma de prepararlas también cambia todo. En sopa o sancochadas, ambas absorben agua, se vuelven más suaves y fáciles de digerir. Por eso pueden incluirse desde los 6 meses, bien cocidas y aplastadas, como parte de la alimentación complementaria y combinadas con algún tipo de carne como pollo o pescado y verduras.

Fritas es otra historia. Al perder agua y absorber grasa, puede aumentar sus calorías entre 2 a 4 veces más.

En conclusión, la papa es más ligera para el día a día, y la yuca es ideal cuando necesitas más energía y mayor saciedad.

