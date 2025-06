El hígado cumple funciones vitales: transforma nutrientes, descompone toxinas, produce bilis para la digestión de grasas y almacena vitaminas como A, D, E y B12. Según la European Association for the Study of the Liver (EASL) y la American Liver Foundation, una alimentación equilibrada puede prevenir enfermedades hepáticas.

La dieta debe ser rica en verduras, frutas, menestras, cereales integrales y grasas saludables (aceite de oliva, palta, frutos secos). Alimentos con antioxidantes como café, cúrcuma, té verde y vegetales de hoja verde pueden proteger las células hepáticas. Es importante reducir azúcares añadidos, bebidas alcohólicas y ultraprocesados, ya que sobrecargan el hígado.

El exceso de fructosa, como el jarabe de maíz y las gaseosas, se asocia con la acumulación de grasa hepática. Comer en horarios regulares, mantenerse hidratado y evitar el sobrepeso son estrategias esenciales para cuidar la salud del hígado.

