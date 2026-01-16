El reflujo ocurre cuando el contenido ácido del estómago sube hacia el esófago, causando ardor o acidez. La evidencia científica muestra que algunos alimentos no provocan reflujo por sí solos, pero sí pueden empeorar los síntomas en personas susceptibles.

Entre los más relacionados están los alimentos grasos, como frituras y embutidos, porque retrasan el vaciamiento gástrico. El chocolate, el café y el alcohol pueden relajar el esfínter que cierra el estómago, facilitando el reflujo. También los alimentos ácidos, como el tomate, los cítricos y el vinagre, suelen intensificar la sensación de ardor. En algunas personas, la cebolla cruda, el ajo crudo y las comidas muy picantes agravan las molestias.

Es importante aclarar que no todos reaccionan igual. El manejo más efectivo no es eliminar grupos completos de alimentos, sino identificar los desencadenantes personales, consumir porciones pequeñas y cenar no menos de tres horas antes de acostarse.

