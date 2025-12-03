Previo a la menstruación, el cuerpo pasa por cambios hormonales. La progesterona baja y el estrógeno predomina, lo que hace que el organismo retenga más agua y sodio. Por eso aparece la sensación de hinchazón, piernas pesadas o anillos que ajustan más de lo normal.

Al mismo tiempo, el útero libera prostaglandinas, sustancias que ayudan a contraerse para iniciar el sangrado. Cuando se producen en exceso, pasan a la sangre y llegan también al intestino, aumentando su movimiento. Esto explica por qué cerca al periodo algunas mujeres presentan deposiciones más blandas, urgencia o incluso diarrea.

Una recomendación respaldada por estudios es consumir magnesio en forma de citrato o glicinato. Entre 250 y 400 mg al día durante la fase previa al periodo pueden contribuir a reducir hinchazón, retención de líquidos y cólicos, ya que ayudan a regular las prostaglandinas y a relajar la musculatura.