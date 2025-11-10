Las bebidas vegetales pueden ser una buena alternativa para quienes no consumen leche, aunque no son equivalentes. No todas son iguales, por lo que conviene elegir aquellas con pocos ingredientes y un alto contenido del grano o fruto original, por ejemplo, al menos 10 % de almendra, soya o avena.

Es importante revisar que no contengan azúcares añadidos, saborizantes, colorantes ni aceites vegetales refinados. Si incluyen calcio, vitamina D y B12, mejor, ya que esto las hace más parecidas a la leche en valor nutricional. En el caso de las de soya, lo ideal es optar por versiones no transgénicas y verificar que tengan alrededor de 3 g de proteína por cada 100 ml.

Las bebidas de avena o arroz suelen tener menos proteína, por lo que es recomendable usarlas como complemento y no como fuente principal. En resumen, elegir bebidas con ingredientes simples, sin azúcar ni aditivos innecesarios y con buen contenido vegetal es la verdadera señal de calidad.

