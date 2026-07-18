Una de las mayores confusiones alrededor de Coca-Cola Plus está relacionada con un ingrediente llamado dextrina resistente. Muchas personas escuchan la palabra “maltodextrina” y piensan que se trata del mismo compuesto utilizado como carbohidrato en bebidas deportivas o productos procesados. Sin embargo, no son iguales.

La maltodextrina común se digiere rápidamente y aporta energía. La dextrina resistente, en cambio, se comporta más como una fibra, ya que llega en gran parte sin digerirse al intestino y tiene un impacto menor sobre los niveles de glucosa.

Por ello, algunos estudios han señalado que puede contribuir a reducir ligeramente la absorción de grasa y el aumento de triglicéridos después de las comidas.

Aun así, es importante aclarar que Coca-Cola Plus no es una bebida para perder peso ni una autorización para comer sin límites. La presencia de fibra puede ofrecer un beneficio específico, pero no sustituye una alimentación saludable ni compensa los excesos.