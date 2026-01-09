La idea de que comer y luego bañarse en el mar o en la piscina “corta la digestión” es un mito. La digestión no se detiene al entrar al agua. Lo que sí ocurre es una redistribución del flujo sanguíneo: después de una comida abundante, una mayor cantidad de sangre se dirige al sistema digestivo; si, además, se realiza ejercicio intenso (como nadar con fuerza), los músculos también la demandan. Esta competencia puede generar malestar, náuseas o sensación de pesadez.

En cuanto a los calambres, no los causa la comida en sí, se asocian más con la fatiga muscular, la deshidratación, el frío o los cambios bruscos de temperatura. Asimismo, entrar al agua tras haber estado al sol puede provocar una respuesta refleja, como mareo o debilidad, especialmente si hay alcohol de por medio.

CLAVES

Evita comidas muy copiosas antes de nadar.

Espera entre 30 y 60 minutos si planeas realizar actividad intensa.

Mantente hidratado y entra al agua de forma gradual.

Si has comido ligero, caminar o nadar suavemente no representa riesgo.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Qué es levadura nutricional?

Comer para vivir: ¿Es recomendable consumir alpiste?

Comer para vivir: ¿La betarraga baja la presión?