El brócoli es un vegetal muy nutritivo, rico en fibra, vitamina C y compuestos que ayudan a proteger las células. Para aprovecharlo al máximo, empieza por elegir bien las cabezas deben ser compactas, de color verde intenso y sin partes amarillas ni tallos secos; guárdalo en la refrigeradora dentro de una bolsa perforada para que respire.

Antes de usarlo es importante lavarlo separando los ramitos y sumergiéndolos unos minutos en agua con unas gotas de vinagre o una cucharadita de bicarbonato luego enjuágalos con abundante agua y escúrrelos con cuidado.

El grado de cocción es clave pues si se hierve demasiado pierde color, textura y parte de sus nutrientes; lo ideal es cocinarlo al vapor o salteado solo de 3 a 5 minutos hasta que esté verde brillante y tierno pero aún firme de ese modo conserva su sabor, sus vitaminas y los compuestos antioxidantes que lo hacen tan beneficioso para la salud.

