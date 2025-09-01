El queso es un alimento milenario que se obtiene a partir de la transformación de la leche gracias a la acción de bacterias benéficas y técnicas artesanales. Su elaboración sigue tres pasos esenciales. El primero es la fermentación láctica, donde se añaden bacterias lácticas que convierten la lactosa en ácido láctico, lo que acidifica la leche y le otorga sus primeros aromas.

Luego se produce la coagulación, mediante cuajo o ácidos, donde las proteínas de la leche se agrupan y forman la cuajada, separándose del suero. A continuación, llega la etapa de moldeado, salado y maduración. En esta fase se retira el suero, se da forma al queso, se añade sal y se deja reposar el tiempo necesario para desarrollar su textura y sabor.

Las variedades de queso dependen del tipo de leche, bacterias, tiempo y condiciones de maduración, así como de mohos o lavados. El resultado son quesos suaves o intensos, frescos o curados, ricos en proteínas, calcio y sabor, que aportan a la dieta si se consumen con equilibrio.

