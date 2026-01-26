La proteína es un nutriente esencial, construye músculos, sistema inmune y tejidos. Pero la cantidad diaria recomendada varía según la edad, porque el cuerpo cambia y crece. Las recomendaciones internacionales, incluyendo las peruanas, sugieren calcularla en función del peso corporal, en gramos por kilo de peso

Los niños pequeños entre 1 y 3 años necesitan entre 0,9 y 1,1 g por kilo al día para un crecimiento y desarrollo normales. Entre 4 y 10 años la recomendación es de aproximadamente 0,8 a 0,9 g por kilo, mientras que los adolescentes de 11 a 18 años requieren entre 0,8 y 1,0 g por kilo debido al crecimiento acelerado. Los adultos de 19 a 65 años necesitan alrededor de 0,8 a 1,6 g por kilo al día, dependiendo de sus necesidades individuales.

Por ejemplo, un adulto de 60 kilos necesita unos 48 g de proteína al día. Sin embargo, esos 48 g no equivalen a 48 g de carne, porque cada alimento tiene una concentración proteica distinta. Por ejemplo, 100 g de pollo aportan aproximadamente 22 g de proteína, por lo que la porción depende del alimento elegido y no solo del peso corporal.

