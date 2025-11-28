Aunque parezcan alimentos distintos, las aceitunas verdes y negras provienen del mismo fruto en diferentes momentos de maduración. Las verdes se cosechan cuando aún están firmes y jóvenes, lo que explica su sabor más intenso y su ligero amargor. Las negras se recogen cuando ya están maduras y, al suavizarse, se vuelven más carnosas y menos amargas.

Ambas aportan grasas saludables similares a las del aceite de oliva, que contribuyen al cuidado del corazón. Las verdes suelen contener un poco más de polifenoles, antioxidantes responsables de su amargor y de beneficios para la salud celular. Las negras, por su parte, presentan ligeramente más vitamina E, un nutriente valioso para la piel y la protección frente al daño oxidativo.

La diferencia en calorías es mínima, ya que entre cinco y seis aceitunas, sean verdes o negras, aportan entre 20 y 30 kcal (kilocaloría). Ambas resultan sabrosas y nutritivas siempre que se consuman en porciones moderadas, por lo que la elección depende más del gusto personal que de su valor nutricional.Aunque parezcan alimentos distintos, las aceitunas verdes y negras provienen del mismo fruto en diferentes momentos de maduración. Las verdes se cosechan cuando aún están firmes y jóvenes, lo que explica su sabor más intenso y su ligero amargor. Las negras se recogen cuando ya están maduras y, al suavizarse, se vuelven más carnosas y menos amargas.

Ambas aportan grasas saludables similares a las del aceite de oliva, que contribuyen al cuidado del corazón. Las verdes suelen contener un poco más de polifenoles, antioxidantes responsables de su amargor y de beneficios para la salud celular. Las negras, por su parte, presentan ligeramente más vitamina E, un nutriente valioso para la piel y la protección frente al daño oxidativo.

La diferencia en calorías es mínima, ya que entre cinco y seis aceitunas, sean verdes o negras, aportan entre 20 y 30 kcal (kilocaloría). Ambas resultan sabrosas y nutritivas siempre que se consuman en porciones moderadas, por lo que la elección depende más del gusto personal que de su valor nutricional.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Qué es levadura nutricional?

Comer para vivir: Por qué recomiendo consumir pecanas

Comer para vivir: ¿La betarraga baja la presión?