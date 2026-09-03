La uva es dulce y por eso muchas personas con diabetes, resistencia a la insulina o que buscan bajar de peso prefieren evitarla. Como nutricionista, no creo que esa prohibición esté justificada.

Sí, la uva contiene azúcares naturales, aproximadamente 16 gramos por cada 100 gramos. Pero comemos una fruta completa, no azúcar aislada. También aporta agua, fibra y polifenoles, especialmente antocianinas en las variedades oscuras.

La cantidad sí importa. Una porción práctica es de alrededor de 15 a 20 uvas medianas, unos 100 a 120 gramos. Si tienes diabetes, la Asociación Americana de Diabetes incluye las frutas enteras dentro de un patrón saludable. Lo importante es considerar su cantidad de carbohidratos dentro de la comida.

No le tengas miedo a la uva, controla la porción. Y prefiero que la comas entera, con piel, antes que convertida en jugo o pelada.