Con la menopausia se acelera la pérdida de colágeno en piel y hueso, por eso los suplementos parecen tener mucho sentido. Pero ¿realmente funcionan?

La ciencia muestra señales de beneficio, pero mucho más modestas de lo que promete la publicidad. En mujeres posmenopáusicas, un ensayo con 5 gramos diarios durante 12 meses encontró mejoras en la densidad mineral del hueso.

Pero aquí está el dato que me hace ser cauta. Un metaanálisis de 23 ensayos clínicos publicado en The American Journal of Medicine en 2025 encontró que, al analizar únicamente los estudios de mayor calidad o sin financiación de la industria, los beneficios sobre hidratación, elasticidad y arrugas dejaron de ser significativos.

En mis pacientes, no pondría al colágeno entre las primeras prioridades en menopausia. Antes aseguraría suficiente proteína, entrenamiento de fuerza, calcio y vitamina D cuando corresponda. Después podemos evaluar el suplemento.