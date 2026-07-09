¿Sientes que tienes menos energía que antes, aunque duermas bien y tus análisis estén normales? Parte de la respuesta podría estar en las mitocondrias.

Las mitocondrias son pequeñas estructuras presentes en casi todas las células del cuerpo. Su función consiste en transformar los nutrientes de los alimentos en energía utilizable. Por eso suelen conocerse como las “centrales energéticas” de las células.

Con el paso de los años, las mitocondrias se vuelven menos eficientes. Producen menos energía y acumulan más daño celular. Este proceso se ha relacionado con fatiga, pérdida de masa muscular y menor capacidad física.

El ejercicio regular, especialmente el entrenamiento de fuerza y la actividad aeróbica, es una de las estrategias más efectivas para mantener su función. También lo son dormir lo suficiente, llevar una alimentación rica en alimentos poco procesados y evitar el tabaquismo.