El último mes del año es un mes clave respecto al peso corporal. Las reuniones familiares, los postres y preparaciones tradicionales añaden calorías extras que suelen terminar en 3 kilos de más en promedio al final del mes. Luego de esto las dietas para perder mucho peso en poco tiempo están a la orden del día debido a que la temporada de verano, playas y trajes de baño se acerca y lucir bien es de interés.

El secreto de las dietas para perder mucho peso en poco tiempo se relacionan con dietas extremas que restringen por lo general harinas, azúcares, etc., que se limitan a dar preparaciones líquidas sin límite de cantidad o se enfocan en el consumo de grasas que pueden quitar el antojo de carbohidratos y mantienen saciedad por más tiempo.

El hacer que la dieta tenga menos calorías debe dar como resultado pérdida de peso. Pero al olvidar que esta restricción no debe ser a costa de nutrientes hace de estas dietas una mala opción. Por estos motivos no son sostenibles, generan un efecto de rebote y no cubren nutrientes necesarios.