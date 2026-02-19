En el climaterio, el cuerpo de la mujer sufre varios cambios que generan preguntas sobre si necesita suplementos, pero no todas los requieren.

Las guías clínicas coinciden en que la base debe ser una alimentación suficiente en calcio, vitamina D, proteína y fibra, además de ejercicio de fuerza. Si la dieta cubre los requerimientos y no hay deficiencias comprobadas, no siempre es necesario suplementar.

¿En qué casos sí? Cuando hay baja densidad ósea, déficit confirmado de vitamina D o B12, ingesta insuficiente o condiciones que afecten la absorción. El calcio y la vitamina D son los más evaluados en esta etapa, pero deben indicarse según necesidad individual.

Sobre fitoestrógenos, omega-3 o magnesio, la evidencia es variable y no reemplazan tratamiento médico cuando está indicado. En el climaterio, la estrategia más sólida sigue siendo alimentación de calidad, músculo activo y evaluación profesional personalizada.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Qué es levadura nutricional?

Comer para vivir: ¿Es recomendable consumir alpiste?

Comer para vivir: ¿La betarraga baja la presión?