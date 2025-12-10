En diciembre, Lima recibe varias frutas de temporada como mango, uva, sandía, melón, ciruela, durazno e higo. Al estar en su mejor momento, son más sabrosas, frescas y nutritivas, y suelen tener mejor precio.

Estas frutas aportan vitaminas, fibra y antioxidantes que ayudan a mantener una buena digestión, hidratar el cuerpo y proteger las células del daño diario. Por ejemplo, el mango y el durazno destacan por su vitamina A, beneficiosa para la piel y la vista; la uva y el higo son ricos en antioxidantes; y la sandía y el melón hidratan y refrescan, ideales para el calor.

La recomendación general es consumir dos porciones de fruta al día, preferiblemente enteras y no en jugos, para aprovechar mejor sus nutrientes. Todas las personas pueden beneficiarse de estas frutas, sobre todo quienes buscan mejorar la digestión, cuidar la piel o mantenerse hidratados. Además, elegir frutas de temporada permite disfrutar de lo que la tierra ofrece en su momento ideal.

