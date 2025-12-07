El tomate, la sandía y la granada son frutas especialmente recomendadas para los hombres por su perfil nutricional y sus compuestos protectores. El tomate es una de las mejores fuentes de licopeno, un antioxidante que se concentra en la próstata y ha sido estudiado por su posible papel en la reducción del riesgo de cáncer prostático y en la salud cardiovascular.

La sandía aporta citrulina, un aminoácido que favorece la relajación de los vasos sanguíneos y puede mejorar la circulación, apoyando la salud vascular y, en algunos estudios, la función eréctil. Además, es hidratante y baja en calorías.

La granada destaca por su alto contenido de polifenoles, que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo. Esto beneficia el corazón, la presión arterial y la salud general de los vasos sanguíneos.

Consumidas en conjunto, estas frutas apoyan tres pilares clave en la salud masculina: corazón, circulación y próstata.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Qué es levadura nutricional?

Comer para vivir: Por qué recomiendo consumir pecanas

Comer para vivir: ¿La betarraga baja la presión?