El Ganoderma lucidum, también llamado “reishi”, es un hongo utilizado en la medicina oriental desde hace siglos. En la actualidad, la ciencia ha estudiado sus compuestos bioactivos y los hallazgos más consistentes señalan que puede modular el sistema inmune, lo que contribuye a mejorar la respuesta defensiva del organismo. También se han descrito efectos como la reducción de la fatiga y ciertos beneficios en la salud cardiovascular, aunque aún se requiere más investigación para confirmar estos usos en la práctica clínica.

Suele recomendarse en adultos con fatiga crónica leve o en personas que buscan apoyo para fortalecer su inmunidad. Se consume en cápsulas o extractos estandarizados, ya que el hongo fresco es duro e incomestible.

La calidad del producto es importante. Conviene elegir suplementos certificados que garanticen la pureza y la concentración de sus componentes bioactivos. Siempre debe ser indicado por un profesional de la salud.

