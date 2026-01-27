La grasa saturada es un tipo de grasa que se encuentra sobre todo en alimentos de origen animal como mantequilla, quesos, crema, carnes grasas y embutidos, y también en algunos aceites tropicales como coco y palma. Consumirla en exceso puede aumentar el colesterol LDL, conocido como “malo”, y elevar el riesgo cardiovascular según la Organización Mundial de la Salud y la FAO.

Para adultos se recomienda que la grasa saturada aporte menos del 10 % de las calorías diarias. En una dieta de 2 000 kcal eso equivale a un máximo de 20 g al día.

Para no excederte sin dejar de disfrutar la comida lo mejor es:

Usar aceites vegetales como oliva, canola o ajonjolí.

Elegir lácteos naturales y controlar la cantidad sin eliminarlos por completo.

Preferir carnes frescas y evitar embutidos y frituras.

Variar la dieta incluyendo pescado, menestras, huevos y frutos secos para mantener el equilibrio.

La clave no es prohibir, sino dosificar y hacer mejores elecciones.

