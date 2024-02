Desde que ingresa un alimento a la boca, tarda en pasar por el estómago y el intestino grueso entre 6 y 8 horas. Luego pasa por el colon o intestino grueso y, como último paso, se expulsan los deshechos, este proceso puede demorar hasta 36 horas más.

La digestión de los alimentos inicia en la boca y es necesario masticar para despedazar la comida lo suficiente y permitir que se humedezca con la saliva, que contiene enzimas digestivas, y se digieran químicamente todos los almidones y azúcares.

Se recomienda masticar entre 30 a 35 veces cada bocado, no hacerlo provoca que la digestión tarde mucho más tiempo, lo que incrementa la formación de gases, puede causar estreñimiento y hasta favorecer la ganancia de peso. Cuando no se mastica lo necesario, se come más rápido sin darle tiempo al cerebro de estimular la saciedad y, por tanto, se tiene más hambre.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: El cebiche, bajo en calorías y alto en nutrientes

Comer para vivir: ¿Por qué te llenas de gases?

Comer para vivir: ¿Cómo se debe masticar y tragar el alimento?