Donar sangre no exige una dieta especial, pero sí algunos cuidados basados en evidencia. La extracción estándar es de aproximadamente 450 ml, lo que implica una pérdida temporal de hierro. Estudios y guías de bancos de sangre indican que la hemoglobina suele recuperarse en semanas, pero el hierro puede tardar más.

No se puede acudir a donar en ayunas. Se debe comer algo ligero, bajo en grasa y bien hidratado. Se debe evitar alcohol 24 horas antes. Una buena hidratación reduce el riesgo de mareos.

Después de la extracción de sangre, el donante debe beber más líquidos. Además, debe incluir en su dieta alimentos ricos en hierro como sangrecita, carnes magras, pescado, menestras o lentejas, acompañados de vitamina C (como naranja o limón) para mejorar su absorción. Debe evitar café o té junto a comidas ricas en hierro porque pueden reducir su absorción.

Donar salva vidas. Y con pequeños cuidados, también cuidas la tuya.

