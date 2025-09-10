El aguaje (Mauritia flexuosa) es un fruto amazónico de intenso color rojizo y pulpa amarilla, rico en betacarotenos, que el cuerpo convierte en vitamina A. Este nutriente es esencial para la salud de la piel, la visión y el sistema inmune. Además, el aguaje se caracteriza por su aporte de fitoestrógenos, compuestos vegetales que pueden ayudar a aliviar síntomas del climaterio, como los sofocos y la sequedad de la piel, y que también contribuyen al equilibrio hormonal femenino.

Este fruto contiene vitamina E y grasas saludables con efecto antioxidante, lo que ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo. Su consumo puede darse en diversas formas, como jugos, harinas, pulpas congeladas o aceites. Es importante asegurarse de su correcta procedencia y de un manejo higiénico adecuado para preservar sus propiedades.

Puedes combinarlo con otras frutas o con lácteos para preparar un batido nutritivo. Si deseas conocer más sobre este y otros superalimentos peruanos, te invito a leer mi libro Las maravillas de tu despensa, donde encontrarás información práctica respaldada por la ciencia.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Qué es levadura nutricional?

Comer para vivir: ¿Es recomendable consumir alpiste?

Comer para vivir: ¿La betarraga baja la presión?