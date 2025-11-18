Diciembre suele traer celebraciones, reuniones y mucha comida deliciosa, aunque también ciertos errores que pueden llevarnos a ganar peso sin darnos cuenta. Uno de los más frecuentes es llegar con mucha hambre a los eventos, ya que después de varias horas sin comer se aumenta la apetencia y se termina ingiriendo más de lo necesario. Otro error común es probar de todo varias veces, porque esos pequeños bocados que parecen inofensivos pueden sumar muchas calorías si se repiten en cada reunión.

También influyen las porciones grandes, los postres en exceso y las bebidas azucaradas o alcohólicas, que a menudo se consumen como si no contaran. A esto se suma dormir menos, moverse poco y la idea de que “en enero empiezo”, lo que facilita un período de descontrol temporal y mayor desorden alimentario.

La solución no es dejar de disfrutar, sino equilibrar. Conviene llegar con un snack saludable, servirse porciones pequeñas, mantenerse bien hidratado, seguir moviéndose y elegir con intención aquello que realmente valga la pena disfrutar.

