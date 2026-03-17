Muchas mujeres se sienten más cansadas de lo habitual durante la menstruación. En algunos casos, la causa puede ser la anemia por falta de hierro.

Cada mes, con el sangrado menstrual, el cuerpo pierde una pequeña cantidad de hierro. Cuando la menstruación es abundante o dura varios días, esas pérdidas pueden volverse significativas. Si la dieta no aporta suficiente hierro para compensarlas, las reservas del organismo empiezan a bajar.

El hierro es clave para formar hemoglobina, la proteína de la sangre que transporta oxígeno. Cuando falta, aparecen síntomas como fatiga, palidez, mareos, caída del cabello o dificultad para concentrarse.

Incluir en la dieta alimentos ricos en hierro como carnes, sangrecita, menestras (acompañadas de cítricos) ayuda a la prevención. Si el cansancio es persistente o el sangrado es muy abundante, lo recomendable es consultar y realizar un análisis de sangre. La prevención empieza en el plato.