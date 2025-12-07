Los octógonos de advertencia son sellos negros que aparecen en los envases de alimentos y señalan si un producto contiene altos niveles de azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías. Su objetivo es orientar a las personas para evitar excesos que, con el tiempo, pueden aumentar el riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes u obesidad.

Es importante entender que estos sellos no califican a un alimento como bueno o malo, solo indican cuando alguno de sus nutrientes supera los límites establecidos por el Ministerio de Salud. Por eso, alimentos naturalmente saludables, como frutos secos, aceitunas o quesos, también pueden llevar octógono, no porque sean dañinos, sino porque son densos en energía o grasas por naturaleza.

Los octógonos son una herramienta para tomar decisiones más informadas y equilibradas. No buscan prohibir alimentos, sino guiar sobre cómo consumirlos en la porción adecuada y así mantener una alimentación más consciente y saludable.

