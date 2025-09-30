A veces, aunque se haga dieta o se exija con el ejercicio, la balanza parece no moverse. Esto no siempre se debe a falta de esfuerzo, pues existen causas médicas que pueden estar jugando en contra. Una de las más comunes es el hipotiroidismo, que ocurre cuando la tiroides funciona más lento y el cuerpo quema menos energía.

También está la resistencia a la insulina, muy relacionada con la prediabetes, que hace que el organismo almacene más grasa de lo que debería. En las mujeres, el síndrome de ovario poliquístico y los cambios hormonales de la menopausia complican aún más la pérdida de peso.

El estrés y el mal dormir también afectan, ya que aumentan el cortisol, una hormona que abre el apetito y acumula grasa en el abdomen. Incluso algunos medicamentos, como corticoides o antidepresivos, pueden frenar el proceso. Por eso, antes de culparse, conviene revisar si hay un factor médico detrás y acompañar el tratamiento con la ayuda de un nutricionista clínico.

