Algunos pacientes me dicen frustrados que su deseo de ganar peso no ocurre a pesar de consumir más alimentos. Suelen ser personas que siempre han sido muy delgadas y aún cuando comen más que otras y no tienen una rutina de ejercicio intensa la delgadez los acompaña al punto que siendo adultos utilizan tallas de menores.

Las personas con estas características suelen tener lo que llamamos en nutrición delgadez constitucional. En estos casos, las personas nacen con un número menor de células que guardan grasa (adipocitos) y, por lo tanto, aún cuando los alimentos les aporten más energía no logran almacenarla. Esta característica suele ser heredada, por ello es esperable que entre las generaciones de una familia haya más integrantes delgados.

Esto no significa que no podrán ganar peso, sino que la estrategia para ellos debe enfocarse en ganar más masa muscular junto con un plan de alimentación enfocado en dicho objetivo.