El estreñimiento no es simplemente “ir poco al baño”. Se trata de tener evacuaciones menos frecuentes, con heces duras o difíciles de expulsar. Aunque suele parecer un malestar menor, cuando se vuelve habitual puede interferir en la vida diaria, causando dolor abdominal, gases o la sensación constante de no haber evacuado por completo.

Una de las causas más frecuentes es una alimentación baja en fibra, es decir, con pocas frutas, verduras, legumbres o cereales integrales. También influye una ingesta insuficiente de agua, lo que provoca que las heces se sequen y se desplacen con mayor lentitud. Además, la falta de actividad física, los cambios en la rutina, el estrés o incluso el hábito de aguantar las ganas de ir al baño pueden empeorar el problema. En ciertos casos, algunos medicamentos o enfermedades pueden estar detrás del cuadro.

Identificar la causa es esencial para corregirlo. No se deben usar laxantes sin indicación médica, ya que podrían generar dependencia o empeorar la situación. Una alternativa más saludable es Fluye, un producto natural que contribuye al bienestar digestivo. Infórmate más en mi página web.

