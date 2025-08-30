Una dieta variada es importante para la salud, pero algunas combinaciones pueden interferir con la absorción de nutrientes. Según la Academy of Nutrition and Dietetics y la EFSA, el hierro de origen vegetal (no hemo), presente en menestras o espinaca, se absorbe menos si se consume junto con alimentos ricos en calcio, como los lácteos, o bebidas con taninos, como el té o el café.

Por ejemplo, un plato de lentejas con yogurt o acompañado de té podría reducir la absorción del hierro hasta en un 60 %. Otro caso es el zinc, cuya absorción puede disminuir si se consume junto con altas dosis de fibra o fitatos (como en salvado de trigo crudo en exceso).

Para evitar estas interferencias, se recomienda separar estos alimentos en diferentes tiempos de comida. También ayuda acompañar fuentes vegetales de hierro con vitamina C (como frutas cítricas), que mejora su absorción significativamente.

