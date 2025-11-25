El GLP-1 es una hormona que produce el intestino cada vez que comemos. Su función principal es ayudar a regular el azúcar en la sangre, avisando al páncreas cuándo liberar insulina y evitando que el hígado libere glucosa de más.

Además, actúa en el cerebro reduciendo el apetito y aumentando la sensación de saciedad, lo que resulta esencial para quienes buscan controlar su peso.

Actualmente existen medicamentos que imitan esta hormona y se utilizan para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad bajo supervisión médica estricta. No se trata de “quemadores de grasa”, ya que funcionan como herramientas clínicas que ayudan a regular el apetito y el metabolismo de manera segura.

En la alimentación diaria, incluir proteínas y fibra soluble puede favorecer la acción natural del GLP-1, sumándose a un estilo de vida equilibrado y saludable.

