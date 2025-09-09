El psyllium es la fibra soluble que se obtiene de la cáscara de las semillas de Plantago ovata. Al mezclarse con agua, forma un gel que aumenta el volumen y suaviza las heces, facilitando el tránsito intestinal. Su consumo regular se asocia con alivio del estreñimiento, mejor control de la glucosa en sangre y reducción del colesterol LDL. Además, al fermentar parcialmente en el intestino, nutre a la microbiota, favoreciendo un ambiente digestivo saludable.

Se recomienda especialmente en dietas bajas en fibra o en personas con tránsito lento. No obstante, resolver el estreñimiento no depende de una sola fuente, sino de un conjunto variado de fibras. Las solubles, insolubles y prebióticas están presentes en frutas, verduras, cereales integrales y semillas, y su combinación permite un efecto más completo.

Fluye es un buen complemento, ya que combina diferentes fibras naturales que trabajan en sinergia para la salud digestiva. Su aporte puede integrarse fácilmente en la alimentación diaria, ofreciendo una alternativa útil para quienes buscan mejorar su bienestar intestinal.

