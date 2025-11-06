¿Notas las piernas hinchadas, los párpados abultados o los anillos más ajustados? La retención de líquidos es común y suele tener causas sencillas relacionadas con la circulación, la alimentación o las hormonas.

1️. Mucho sodio, poco potasio: el exceso de sal presente en los ultraprocesados provoca que el cuerpo retenga agua, mientras que las frutas y verduras ayudan a equilibrarlo.

2️. Poca proteína: cuando la dieta carece de proteínas, el agua se escapa de los vasos sanguíneos y se acumula en los tejidos.

3️. Sedentarismo o calor: permanecer mucho tiempo de pie o sentado, así como las altas temperaturas, dificulta el retorno venoso.

4️. Cambios hormonales: antes de la menstruación o durante la menopausia es habitual retener más líquidos.

5️. Problemas circulatorios o renales: si la hinchazón es persistente, es necesario acudir a una evaluación médica.

Moverse más, mantenerse bien hidratado y reducir la sal suele ser suficiente para recuperar el equilibrio.

