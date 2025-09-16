En los últimos años, la OMS y otras instituciones de salud han advertido que tomar suplementos de omega 3 sin necesitarlos no siempre es seguro. Aunque se venden como “naturales”, pueden causar molestias como eructos con olor a pescado, mal sabor de boca, acidez, náuseas o diarrea.

Si se consumen en dosis altas y por tiempo prolongado, aumentan los riesgos más serios: sangrados, baja de presión e incluso arritmias como la fibrilación auricular. Algunos estudios también sugieren que un exceso sostenido podría afectar la respuesta del sistema inmune.

Otro problema es la calidad: algunos productos pueden contener aceites oxidados o contaminantes si no están bien elaborados.

En personas sanas, una dieta que incluya pescado una o dos veces por semana es suficiente para cubrir la necesidad de omega 3. Suplementar sin indicación médica no solo es innecesario, también puede traer más problemas que beneficios.

