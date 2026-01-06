La Bajada de Reyes se celebra con alimentos y bebidas que tienen un fuerte valor cultural más que nutricional.

En México y España, el protagonista es la rosca de reyes, un pan dulce que se comparte en familia. En Francia, se consume la galette des rois, elaborada con masa hojaldrada y relleno de almendras. En ambos casos, son preparaciones energéticas, pensadas para disfrutarse ocasionalmente y no para el consumo diario.

En Perú, esta festividad suele coincidir con el cierre de reuniones, intercambios de regalos y comidas pendientes de las fiestas. No existe un plato exclusivo, pero es común prolongar el consumo de chocolate caliente, panetón, tamales o comidas familiares, especialmente en la costa y la sierra.

Desde la perspectiva nutricional, estas costumbres tienen un valor social y emocional. La recomendación es disfrutarlas y luego retomar la alimentación habitual. La tradición alimenta la memoria, y el equilibrio protege la salud.

