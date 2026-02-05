¿Sabías que muchos mariscos tienen bajo contenido de grasa? Aunque algunos contienen colesterol, no elevan necesariamente el colesterol en sangre.

Estudios y consensos de la American Heart Association y la European Society of Cardiology muestran que, en la mayoría de las personas, el colesterol de los alimentos tiene poco impacto sobre el colesterol LDL, en comparación con el efecto de las grasas saturadas y trans. Langostinos, camarones, calamares y choros pueden formar parte de una dieta cardioprotectora cuando se cocinan sin frituras.

¿Y el ácido úrico? En personas sanas no suele generar problemas. Sin embargo, en quienes tienen hiperuricemia o gota, el exceso y la alta frecuencia de consumo pueden elevar el ácido úrico y desencadenar síntomas.

El aspecto central es la cantidad y la frecuencia. Consumidos una o dos veces por semana, bien cocidos y sin exceso de sal ni frituras, los mariscos son nutritivos y saludables.

