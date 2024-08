Recientemente, me visitó a mi consultorio una gentil señora de 60 años que relataba que siempre fue deportista, que a la fecha corría 1 hora y media, dos veces por semana, y que adicional a ello, tres veces por semana, practicaba ejercicios de fuerza y resistencia. Afirmaba también que consumía bastante proteína, no obstante, a pesar de todo, no lograba ganar más masa muscular.

Probablemente su ejercicio físico está correcto y hasta la felicité, no obstante, sumar más carnes y proteínas a la dieta no significa obtener más masa muscular. Nuestro cuerpo, por un aspecto fisiológico y de supervivencia prioriza sus reservas de energía.

Lo que sucede en este caso es que, si bien incrementó proteínas, no se está consumiendo suficiente energía, es decir falta aumentar carbohidratos (quinua, menestra, camote, etc.). Por esta razón, esa proteína en lugar de aprovecharla, el músculo la utiliza como energía.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: Proteínas y dieta vegana

Comer para vivir: ¿Cuál es la labor de un nutricionista?

Comer para vivir: ¿Por qué son importantes las proteínas?