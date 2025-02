Lavar bien las frutas es fundamental para eliminar suciedad, restos de pesticidas y posibles gérmenes. Aunque muchas personas solo las enjuagan con agua, esto no siempre es suficiente. ¿Se puede usar detergente de platos? No es recomendable, ya que estos productos contienen químicos no aptos para el consumo, que pueden quedar en la piel y ser ingeridos.

Lo ideal es lavar las frutas bajo agua corriente y frotarlas con las manos o un cepillo suave. En frutas de piel gruesa, como manzanas o peras, se puede usar una solución de agua con vinagre o bicarbonato para eliminar impurezas. En fresas y uvas, remojarlas brevemente en agua con bicarbonato ayuda a reducir residuos.

¿Es mejor retirar la piel? No siempre. La piel es rica en fibra y antioxidantes, por lo que es mejor mantenerla cuando sea comestible, asegurándose de que esté bien lavada.

