Siempre he tenido buenas referencias del mercado de Surquillo en Lima y la verdad es que, al llegar y ver la variedad, calidad y provocativas frutas, no me faltaron ganas de llevar un poco de todo. Esa misma sensación puede ocurrir cuando salimos con nuestros niños a hacer las compras y más aún se incrementa la curiosidad cuando observan formas, aromas y colores nuevos en las frutas como, por ejemplo, la guayaba.

La guayaba, en países como Colombia, se incluye en la dieta de los infantes desde el inicio de la alimentación complementaria por ser de fácil digestión, suave textura y muy agradable sabor. Por otro lado, es un alimento fuente de vitamina C, con un contenido igual o mayor que la naranja.

Esta fruta también es muy adecuada para el adulto mayor, sobre todo si tiene dificultad para evacuar ya que tiene un efecto laxante suave. Cabe mencionar que al interior de la guayaba podemos encontrar pepas que pueden tragarse sin temor, sin embargo, hay quienes aún desconfían que esta pepa quede atrapada en el tracto intestinal y cause problemas.

