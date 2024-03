¿Se ha percatado cómo la palabra ‘receta’ sirve tanto para definir la elaboración de una comida como para prescribir un medicamento a un paciente? Desde la antigüedad, la sana alimentación fue la primera forma de ayudar al enfermo y solo cuando consideraban que debían proceder con algo adicional, se pasaba a un tratamiento farmacológico o quirúrgico.

De chico fui boy scout. Me encantaba siempre investigar, curar, sanarlo todo. Soy deportista, estuve en la selección nacional de atletismo, fui campeón nacional dos veces y finalista en el Maracaná, entre uno de los ocho más veloces en Sudamérica. Siendo atleta, quería estudiar medicina deportiva. Deseaba saber qué comían los chasquis. Por ello me propuse estudiar Nutrición Médica, pero no hay la especialidad. Entonces, soy un autodidacta. He viajado por todo el mundo estudiando todos los alimentos que dan longevidad, energía y sanidad.

Desde una perspectiva integrativa y funcional, además de los nutrientes que obtenemos de los alimentos, la nutrición se trata de cómo los alimentos nos nutren a nivel emocional, mental y espiritual. Entendiendo que somos seres completos e indivisibles, los alimentos pueden afectar nuestro estado de ánimo, nuestra energía, nuestra claridad mental y nuestra conexión con nosotros mismos y con el entorno.

Para alcanzar un equilibrio integral en la salud, evite las soluciones temporales y enfóquese en la necesidad de adoptar hábitos saludables constantes para nutrir su cuerpo, mente y alma, donde lo importante es comprender los efectos de los alimentos en este «todo» que somos como seres humanos. Preste atención a su salud de manera integral, la clave está en comer de manera consciente, esto nos llevará a un sentido de plenitud y a una vida más sana.