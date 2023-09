Sobrino, el Fenómeno El Niño está a la vuelta de la esquina y yo estoy preocupado por el estado de los colegios donde estudian mis sobrinitos. ¡Más de la mitad de nuestros coles públicos requieren sustitución o demolición total! Además, menos de un tercio de los colegios tienen acceso simultáneo a electricidad, agua potable y saneamiento (29%). ¿Cómo van a aprender bien así? Encima, la inversión necesaria para tener infraestructura adecuada en los colegios es 4 veces el presupuesto del sector educación.

Entre las regiones con mayores necesidades de inversión y mayores riesgos de ser afectados por El Niño están Cajamarca y Piura, que suman casi 7 mil colegios en alto riesgo asociado a inundaciones o huaicos. Aunque no lo crean, sus autoridades no están usando toda la plata disponible. En 2022, el Gobierno Regional de Cajamarca usó solo un tercio de sus recursos para inversión en infraestructura educativa. Así no juega Perú, pues, sobrino. ¿Qué va a pasar con estos colegios ahora que llega El Niño? Guerra avisada no mata gente… se supone.

