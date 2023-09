Recuerdo que, hace algunos años, un chef español muy reconocido calificó a la comida peruana como muy alta en harinas y, por tanto, no saludable. ¿Tendría razón? Analicemos algunos platos típicos como el lomo saltado (lleva papa y arroz), ají de gallina (lleva papa, arroz, galleta o pan) y el frijol con seco (lleva arroz, frijol, yuca o papa). Todos altos en carbohidratos.

¿Esto es suficiente para decir que no es saludable? La respuesta es no. Una mirada así es similar a quitarse el pan o el arroz porque engordan. La gastronomía peruana no solo es saludable, sino nutritiva, sin embargo, puede dejar de serlo si comemos más de la cuenta.

Como con cualquier otra preparación, debemos saber cuánto servirnos. El problema no está en consumir papa con arroz, se pueden combinar carbohidratos en una misma comida. Por ejemplo, cancha con camote en el cebiche, pero siempre es la cantidad lo que nos hace cruzar la línea.

En personas sedentarias, por lo general, un cuarto del plato de carbohidrato es suficiente, y hasta la mitad en personas activas.

