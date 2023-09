Lograr la lactancia requiere de tiempo, técnica y una buena nutrición de la madre. Cuando estos tres factores no están presentes, pueden motivar la aparición de dudas y temores. No obstante, cabe resaltar que los estilos de vida actuales no siempre facilitan el tiempo ni la calma para disfrutar de este maravilloso momento.

Ante dificultades como no tener leche, que el bebé no quede satisfecho, no lograr establecer un horario, dolor o heridas en el seno, pechos blandos o si los tiempos de trabajo no le ayudan a dar de lactar, entre muchos otros obstáculos, tenga presente que son problemas que pueden solucionarse.

Recuerde que la succión es el mejor estímulo para tener más leche. El peso ganado del neonato es el mejor indicador para saber si toma suficiente leche. En cuanto a los horarios, estos se irán cumpliendo a medida que va creciendo; al menos los primeros 2 meses, debes amamantar al bebé a libre demanda.

