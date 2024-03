En su mensaje del 28 de julio último, la presidente Dina Boluarte se ofreció a mandar de regreso a su país a los extranjeros que se encuentren en el Perú al margen de la ley. En efecto, se dio un plazo razonable para que aquellos que no tenían problema alguno puedan sacar su residencia, lo que les permitiría trabajar. Sin embargo, nadie sabe qué ha pasado con los miles que siguen en condición de ilegales. ¿Se les subió a un avión y se les mandó a su país? ¿Han hecho alguna redada para encontrar a esta gente que no tiene papeles? Hasta donde se sabe, no se ha hecho nada de nada. Fue una promesa que se llevó el viento. Al Perú ha llegado gente extranjera que es trabajadora y decente, pero también tenemos entre nosotros a verdaderas lacras capaces de matar por un celular o de asesinar a un secuestrado luego de torturarlo. Son unos salvajes como los que acabaron con la vida del empresario huancavelicano Machiavelli Laura, a cuya familia siguen amenazando. ¿Quién nos da una explicación sobre esto?