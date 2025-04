Todos hemos escuchado que la vitamina C ayuda contra el resfriado… pero la historia no es tan simple. Si bien es cierto que tomar suplementos de vitamina C todos los días podría hacer que un resfrío dure un poquito menos o sea más suave, no evita que te resfríes. Y si ya tienes los síntomas, tomarla no hará gran diferencia.

Entonces, ¿mejor con alimentos? ¡Claro que sí! La vitamina C también ayuda a tener un sistema inmune fuerte. Recuerda que la vitamina C no se almacena en el cuerpo y cada día tu organismo consume lo que le das en la dieta.

Un adulto necesita entre 75 y 90 mg de vitamina C al día, y un niño, entre 25 y 45 mg. Para cubrir esta cantidad, puedes consumir una naranja mediana (70 mg), un vaso de jugo de papaya (60 mg) o medio pimiento rojo (95 mg). Es recomendable obtener la vitamina C a través de alimentos naturales en lugar de suplementos. Esto ayuda a mantener el sistema inmune preparado, y en caso de resfriado, los síntomas suelen ser más leves.

