El clima está cambiando y la proliferación de virus que causan problemas respiratorios también. La vitamina C ha sido bastante estudiada tanto en suplementos como ingeridos de forma dietética, y podemos afirmar que, en la medida que el cuerpo tenga lo suficiente, los procesos infecciosos duran menos, afectan con menor intensidad y el cuerpo estará más fortalecido.

A partir de esto, hay una suerte de predilección por suplementarse con vitamina C, una práctica que en la mayoría de casos es innecesaria. ¿Por qué? Nuestro cuerpo no es capaz de almacenar vitamina C y, por ello, necesita ingerir a diario alimentos fuente de esta vitamina como cítricos, guayaba, kiwi, fresas, mango, papaya, piña, etc. La cantidad de vitamina C que requerimos cambia con la edad: niños (45mg), adolescentes (75g), adultos (90mg) y mujeres que dan de lactar o fumadores de tabaco (120mg).

Cubrir esta necesidad es muy fácil: 1 unidad de guayaba contiene 184mg de vitamina C; 200ml de zumo de naranja, 100mg y 200g de papaya, 120mg. La suplementación puede darse cuando un profesional lo indica.

